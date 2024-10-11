【モデルプレス＝2024/10/11】歌手の近藤真彦が、10日放送の読売テレビ・日本テレビ系「ダウンタウンDX」（毎週木曜よる10時〜）に出演。若い世代のアイドルに突っ込んだ質問をする場面があった。【写真】Aぇ! group、道頓堀にサプライズ登場 7000人集まる◆近藤真彦、若い世代のアイドルに聞きたいこととは？この日、番組に初登場したのは1980年代を代表するトップアイドルとして活躍していた近藤。最近は「どこのテレビ見ても、