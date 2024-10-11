2023年11月27日に米ニューヨークで開幕した、核兵器禁止条約の第2回締約国会議。日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）の事務局長で被爆者の木戸季市（すえいち）さんも演説し、スクリーンに映し出された＝朝日新聞社 ノルウェーのノーベル委員会は10月11日、今年の平和賞を日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）に授与すると発表した。授賞式は12月10日にノルウェー・オスロで行われる。日本からの平和賞受賞