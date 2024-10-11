おととしの豪雨でのり面崩落などの被害が発生した山形県米沢市の国道121号で11日未明、本格的な復旧に向けた橋桁の設置工事が行われました。古川真斗記者「時刻は午前2時半。大雨で被災した国道121号の本格的な復旧に向け橋桁の設置作業が進んでいます」吊り上げられているのは、全長およそ50メートルの「橋桁」です。米沢市と福島県喜多方市とを結ぶ国道121号では、おととし8月の豪雨でのり面が崩落するなどの被害が発生。