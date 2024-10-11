【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１１日夜、フィリピン・シンガポール・ラオスの３カ国歴訪を終え、ソウル空港（軍用空港）に到着した。尹大統領は９〜１１日にラオスで開催された東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議に出席し、韓国とＡＳＥＡＮの関係を「包括的戦略的パートナー」に格上げした。会議に合わせ、日本の石破茂首相と初めての首脳会談を行い、両国の関係改善の流れを維持す