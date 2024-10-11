天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは11日、佐賀県入りし、佐賀市内で第78回国民スポーツ大会「SAGA2024」の陸上競技を視察した。お一人での初めての地方公務で、12日に帰京する。SAGAサンライズパーク陸上競技場に到着した天皇、皇后両陛下の長女愛子さま==2024年10月11日午後2時53分、佐賀市、代表撮影愛子さまは佐賀市のSAGAスタジアムで少年男子の100メートル準決勝や少年女子の三段跳び決勝などを視察。会場の手拍子に合わせ