Photo: Artem Golub / Gizmodo US 猫も杓子もAI、AIと言っている世の中ですが、ChromeOSもしかり、最近のアップデートはAIを中心に展開されています。すでにChromeユーザーのタスクバーからはGeminiの大きな青い目がキラついていますが、ChromebookにまもなくGoogle（グーグル）のAI専用キーが搭載されるようです。このQuick Insertキーを搭載したのは「Samsung Galaxy Chromebook Plus」。