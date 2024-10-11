2024年10月14日、長崎市にサッカースタジアムを核とする大型複合施設「長崎スタジアムシティ」が全面開業。ホテル、ショッピングモール、アリーナ、オフィスなどもあり、試合日はもちろんその前後やイベント以外の日も楽しめる要素が満載だ。地元はもちろん、全国のサッカーファンが注目するこの施設を今回取材した。【画像17枚】近すぎて衝撃、Jリーグ最短「ピッチまで5ｍ」を体感する「選手が近い！」Jリーグ最短距離、専スタで