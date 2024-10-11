中国は北京時間10日午後9時50分に四川省の西昌衛星発射センターでキャリアロケット「長征3号B」を使い、衛星インターネット高軌道衛星03星を打ち上げた。衛星は順調に予定の軌道に入り、打ち上げミッションが無事成功した。中国新聞網が伝えた。今回のミッションで長征ロケットシリーズの打ち上げは538回目となった。（提供/人民網日本語版・編集/YF）