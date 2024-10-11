「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」は、10月9日（水）から、子猫をモチーフにした新作ルームウェアコレクションを、全国の店舗と公式通販サイトで発売中だ。【写真】ふわもこ素材もかわいい！新作アイテム一覧■数量限定で販売今回発売した「キャットコレクション」は、ふわもこ素材やコットンフランネル素材に子猫のデザインを組み合わせた数量限定の冬のコレクション。「フランネルキャットワンピ」は、スタンダードな中