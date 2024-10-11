JR九州によると、11日午後6時43分ごろ、豊肥線中判田〜竹中で上り普通列車（大分午後6時20分発豊後竹田行き）がシカと衝突した。撤去作業を行うため、同7時12分現在、同線豊後竹田〜大分で運転を見合わせている。シカの撤去が終了し、同7時59分に運転を再開した。同8時半現在、ダイヤが乱れている。