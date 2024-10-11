JR九州によると、11日午後6時10分ごろ、小倉駅（北九州市小倉北区浅野1丁目1-1）で特急ソニック43号（博多午後5時20分発大分行き）の車両点検を行った。同列車は小倉〜大分間で運休となった。この影響で同7時10分現在、鹿児島線と日豊線でダイヤが乱れている。