海外の先端企業と「未来の瀬戸内」を考えるイベントが大崎上島町で始まりました。 県などが主催するイベントにはシンガポールで海藻の養殖を行う企業や、デンマークで水上建築を行っている企業など３社が招かれています。 一行は、瀬戸内海の多島美を視察したあと塩田跡地でのカキ養殖で知られる地元企業を訪問しました。 トークセッションでは新しい広島駅ビルに出店を予定するＤｏＴＳの谷口千春代表が「タ