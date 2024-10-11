10月11日午後、静岡市葵区で住宅を焼く火事がありました。けが人はいませんでしたが、現場は駅の近くの住宅街で一時騒然としました。 【写真を見る】消防車22台にヘリコプターも出動 駅近くの住宅街で火事 現場は一時騒然=静岡県 10月11日午後3時頃、静岡市葵区春日で「建物から出火し、火が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防によりますと、火が出たのは木造2階建ての一般住宅とみられています。