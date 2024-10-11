滋賀県大津市で中学生がいじめを苦に自殺してから１０月１１日で１３年です。１３年前の１０月１１日、大津市内の中学校に通っていた当時中学２年の男子生徒が自宅マンションから飛び降り、亡くなりました。当初、市教委は「いじめはあったが自殺との因果関係は不明」として調査を打ち切りましたが、その後、第三者委員会が「いじめが自殺の直接的な原因」と認定しました。１１日、男子生徒が通っていた中学校では特別授業が