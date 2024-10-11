超短期決戦で行われることになった解散総選挙。新たな区割りでの闘いに挑む候補予定者の動きをシリーズでお伝えします。今回は上越地域を中心に県の3分の1ほどの面積を占めることになった新5区。前回と同じ与野党一騎打ちの構図となる見込みですが、両者とも不祥事による党の処分を受けた中での選挙戦です。 ■立憲・前職 梅谷守氏“日本酒配布問題”も手応え口に 【立憲民主党・前職梅谷守 氏】「私は地方と都市の