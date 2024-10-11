欧州株 動意薄このあと米ＰＰＩの発表、週末には中国財政政策で会見 東京時間19:20現在 英ＦＴＳＥ100 8216.70（-21.03-0.26%） 独ＤＡＸ19231.84（+20.94+0.11%） 仏ＣＡＣ40 7539.07（-2.52-0.03%） スイスＳＭＩ 12070.33（-7.43-0.06%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:20現在 ダウ平均先物DEC 24月限42687.00（-59.00-0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物D