声優の野沢雅子さんが11日、大山のぶ代さんの訃報を受け所属事務所を通じコメントを発表しました。野沢さんは「ペコとは初期からの声優仲間で長いお付き合いだったので、まだ実感が湧きません。スタジオで会えば『マコ〜！』と元気に声をかけてくれた笑顔を昨日のことのように思い出します」とコメント。さらに「寂しいけれど、あちらのみんなと集まってまた一緒にお芝居してね」と大山さんを追悼しました。