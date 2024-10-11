昨年国連で行われた核兵器禁止に関する会合で発言する日本被団協の木戸季市事務局長/Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images（ＣＮＮ）ノルウェーのノーベル委員会は１１日、原爆被害生存者でつくる日本の草の根団体「日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）」に今年のノーベル平和賞を授与すると発表した。「核兵器のない世界の実現」に向けた取り組みを授賞理由に挙げた。ノーベル委員会は被団協を「核兵器が二度
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