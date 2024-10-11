記者会見するアナトリー・コシキン氏（中央）ら＝8月6日、モスクワ（共同）【モスクワ共同】ロシア国営テレビやタス通信は11日、日本原水爆被害者団体協議会へのノーベル平和賞授与発表を相次いで速報した。ロシアのプーチン大統領はウクライナ侵攻による米欧との対立を背景に戦術核使用をほのめかす威嚇を続けるが、米軍の原爆投下は厳しく批判してきた。プーチン氏は侵攻開始後の22年10月、モスクワでの国際討論フォーラムで