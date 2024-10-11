【オスロ＝梁田真樹子】ノルウェーのノーベル賞委員会は１１日、２０２４年のノーベル平和賞を被爆者団体の全国組織「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）」（事務局・東京）に授与すると発表した。被爆体験の伝承などを通じて核兵器廃絶を世界に訴え続けていることが評価された。日本からの平和賞受賞は、非核三原則を提唱した１９７４年の佐藤栄作元首相以来で２例目となる。被団協は、広島や長崎の被爆者が中心となって１