新型コロナウイルスのワクチンを巡り、ある医療機関では誹謗（ひぼう）中傷が殺到。ワクチン接種を中止せざるを得ない事態に陥っていました。誹謗中傷を受けた医療機関：（ネット上に）偽医者と書いてある。何十年も医師を続けているが、偽医者と言われたのは初めて。騒動の発端は、10月から定期接種がスタートしたばかりのレプリコンワクチンです。ウイルスのたんぱく質であるメッセンジャーRNAを体内で増幅させるため、従来より