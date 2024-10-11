バイエルン・ミュンヘンの女子チーム（バイエルン・ウーマン）とキットサプライヤーのadidasは10日、乳がん啓発月間（ピンクリボン運動）に合わせて限定ユニフォームを発表した。今作はファッションモデル「レナ・ゲルケ」とのコラボレーションとなる。FC Bayern München Frauen 2024 adidas × LeGer “Pink October” バイエルン・ミュンヘン・ウーマン 2024 adidas × LeGer 限定ピンクユニフォームピンクリボン運動月間に