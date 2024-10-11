ノーベル平和賞に日本被団協＝原水爆被害者団体協議会が選ばれたことを受け、2017年に平和賞を受賞した国際NGO『ICAN』＝「核兵器廃絶国際キャンペーン」が祝福のコメントを出しました。『ICAN』＝「核兵器廃絶国際キャンペーン」は、2017年にノーベル平和賞を受賞した国際NGOで、日本被団協が平和賞に選ばれたことについて、「日本被団協、ノーベル平和賞の受賞おめでとうございます」「当然の評価だと思います」「広島と長崎の被