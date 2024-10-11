最強ハイブリッド搭載!?2024年10月10日、レクサスは、「LX」の一部改良モデルを発表しました。今回の一部改良に際して、新たにラインナップする新開発のハイブリッドシステムを搭載した新型「LX700h」を世界初公開しています。この新型LX700hについて、SNSなどでは様々な反響が集まっています。信頼性の高すぎるハイブリッド！【画像】超カッコイイ！ レクサス新型「大型SUV」を画像で見る（30枚）LXは、世界中のあらゆる道