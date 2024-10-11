今田耕司がMCを務める『今田耕司のネタバレMTG』が、12 日(土)11時55分から放送される。【写真】ジャングルポケット・おたけ&太田にエールを送る今田耕司、ほか番組カット【18点】世間が“イマ”気になる「芸能・政治・社会」など話題のニュースを、VTRや有識者の解説も交えながら今田耕司や様々なジャンルのパネリストたちが自身の意見を発信する『今田耕司のネタバレMTG』。まず番組で取り上げたのは、お笑いトリオ・ジャン