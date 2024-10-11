◆第２０回全日本女子硬式野球選手権第１日（１１日、坊っちゃんスタジアムほか）女子硬式野球の日本一を決める全日本選手権が１１日、愛媛県松山市で開幕。１回戦８試合が行われた。クラブ、大学、高校それぞれの全国大会上位の２８チームが参加。昨年優勝の阪神タイガースＷｏｍｅｎは福井工大に６―４で勝利、同準Ｖの西武ライオンズレディースも、地区リーグのヴィーナスリーグで激しい首位争いをしているＺＥＮＫＯＢＥ