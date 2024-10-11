◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―ロッテ（１２日・エスコンＦ）「２０２４パーソルクライマックスシリーズパ」第１ステージ（Ｓ）の初戦を翌日に控えた１１日、第１戦先発予定のロッテ・佐々木朗希投手が前日練習に参加し、実際のマウンドで１４球を投げるなど、調整を行った。２１、２３年に続く自身３度目のＣＳ初陣を託された自己最速１６５キロの剛腕は「そ