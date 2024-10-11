BE:FIRST / Guilty -Special Dance Performance-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、2ndアルバム『2:BE』に収録されている「Guilty」のSpecial Dance Performance映像が11日、YouTubeで公開された。【動画】BE:FIRST / Guilty -Special Dance Performance-2ndアルバム『2:BE』に収録されている新曲「Guilty」は、夜の東京でのワンナイトラブをオーセンティックなR&Bダンストラックに乗せ