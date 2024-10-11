まふまふが12月25日（水）にリリースするニューアルバム『世会色ユニバース』の全収録曲が公開された。今作は全34曲のCD2枚組で、まふまふ史上最多収録曲数のアルバムとなっている。 収録曲は先に発表されていた「携帯恋話」、「一生不幸でかまわない」や、Amazon プライム・ビデオ CMソングの「心恋花火」をはじめ、今月10月より放送がスタートしたTVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテ&