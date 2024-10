SHISHAMOが、これまで訪れたことのない街をまわるホールツアー『SHISHAMO ワンマンツアー2025春「NICE TO MEET YOUr town!!! ~season2~」』を2025年2月8日(土)兵庫 アワーズホール・明石市立市民会館 大ホールを皮切りに全国8箇所にて開催する事が決定した。 このツアーは、2022年の秋に開催したワンマンツアー『SHISHAMO ワンマンツアー2022秋「NICE TO