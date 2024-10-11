10月26日（土）・27日（日）に埼玉県東松山市にあるCOEDOクラフトビール醸造所で開催される、キャンプと音楽、そしてクラフトビールを楽しむ野外音楽フェスティバル『麦ノ秋音楽祭2024 #Seeds』のタイムテーブルが発表された。 10月26日（土）のメインステージ「エール・ステージ」には、GAKU-MC、和田唱（TRICERATOPS）、藤巻亮太、PESが登場。そして、初日のトリはSCANDAL（Acoustic set）