2024年10月2日（水）、歌舞伎座で『錦秋十月大歌舞伎』が開幕した。午前11時開演の昼の部では、尾上菊之助が初役で勤める義太夫狂言『平家女護島（へいけにょごのしま）俊寛（しゅんかん）』、曽我兄弟を尾上右近と尾上眞秀が勤める舞踊劇『音菊曽我彩（おとにきくそがのいろどり）稚児姿出世始話』、中村獅童と尾上松緑が生き生きと演じる『権三と助十（ごんざとすけじゅう）』の3本が上演される。 一、平家女護島 平家が隆盛