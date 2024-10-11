2024年10月2日（水）、『錦秋十月大歌舞伎』が開幕した。会場は歌舞伎座。16時30分開幕の夜の部より、片岡仁左衛門と坂東玉三郎による泉鏡花の『婦系図（おんなけいず）』、そして玉三郎と市川染五郎による『源氏物語（げんじものがたり） 六条御息所の巻』をレポートする。 一、婦系図 明治時代の終わりに書かれた泉鏡花の『婦系図』は、新派の人気作品のひとつだ。仁左衛門と玉三郎はそれぞれに新派への出演経験を持つが