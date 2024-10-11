【その他の画像・動画を元記事で見る】 始動10周年を記念して、2枚組ベストアルバム『bLACKbLUE』をリリースした澤野弘之のボーカルプロジェクトSawanoHiroyuki[nZk]。これまでの活動のプロセス、そして、代表曲、ヒット曲のレビューを通して、このプロジェクトの魅力を紹介する。 ■澤野弘之が描くボーカルプロジェクト“SawanoHiroyuki[nZk]”とは？ ◎SawanoHiroyuki[nZk]（読み：サワノヒロユキヌ