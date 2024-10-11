サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会アジア最終（3次）予選グループCの状況に、中国のサッカーファンが反応を示している。日本は10日に敵地ジッダで行われたサウジアラビアとの試合で、鎌田大地と小川航基のゴールにより2-0で勝利。その他の試合では、オーストラリアが中国に3-1で勝利し、バーレーンとインドネシアは2-2で引き分けた。この結果、3連勝の日本が勝ち点9で首位を独走。2位以下は3チームが1勝1分1敗の勝ち点4で