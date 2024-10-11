俳優の岡本圭人が11日、東京・パルテノン多摩大ホールで舞台「リーディングシアターGOTT神」の初日を迎えた。倫理委員会主催の討論会に各界の参考人たちが集まり、自死や、医師によるほう助を巡っての是非を討論をするという内容。岡本はさまざまな角度から識者に質問を投げかける若き倫理委員会委員を演じる。一幕と二幕の間の休憩時間には、演じられた討論を見聞きした観客による投票が行われる。岡本は「この舞台は