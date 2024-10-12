Timour AzhariAri Rabinovitch[ベイルート／エルサレム／カイロ １１日 ロイター] - 国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）は１１日、レバノン南部にある監視塔付近で２回の爆発が発生し、隊員２人が負傷したと発表した。 ＵＮＩＦＩＬは声明で、これは「深刻な」事態だとし、国連職員と施設の安全は保障されなければならないと改めて強調した。イスラエル軍はその後声明を発表し、イスラエル軍の砲撃でＵＮＩＦＩＬの隊員２人が負