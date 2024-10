何度もヘッドスピンをするブレイカー(ブレイクダンスの踊り手)特有の症例があるとして、コペンハーゲン大学病院の脳神経外科専門家が「ヘッドスピン」と「抜け毛や炎症」の関連についてまとめました。‘Headspin hole’: an overuse injury among breakdancers | BMJ Case Reportshttps://casereports.bmj.com/content/17/9/e261854Breakdancers at risk for “headspin hole,” doctors warn - Ars Technicahttps://arstechnica.c