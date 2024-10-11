俳優の本島純政とONE N' ONLYの上村謙信がW主演を務める読売テレビ系『未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜』（11月4日スタート、毎週月曜深夜）のキービジュアル、追加キャスト、主題歌が11日、発表された。【写真】脇を固める『未成年』追加キャスト原作は、韓国の電子コミックで全世界643万ビュー超を記録する同名人気BL作品。裕福だが愛のない家庭に生まれ、他人に無関心な水無瀬仁（本島）と暴力的な父と2人で暮らし