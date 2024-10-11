今年のノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会が選ばれました。【映像】受賞の瞬間ノルウェー・ノーベル委員会によりますと、広島と長崎の被爆者による草の根運動は、核兵器のない世界を実現するための努力と、目撃証言や体験を通じて核兵器が二度と使用されてはならないことを訴え続けたと評価しました。また「ノーベル平和賞を日本被団協に授与することで、肉体的苦痛とつらい記憶にもかかわ