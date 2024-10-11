九州朝日放送（KBC）の長岡大雅アナウンサー（35）が11日、X（旧ツイッター）を更新。5日に急逝した大学時代の野球部の先輩であるテレビ朝日アナウンサー三上大樹さんへ別れの言葉をつづった。長岡アナは「三上さん、いってらっしゃい」と青空の写真とともに投稿。葬儀に参列した写真もアップし、「三上さん、めちゃくちゃ愛されてましたよ。気付いてました？すんごい人でしたよ。なんか、想えば想うほど会いたくなって、止まらん