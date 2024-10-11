10月15日に公示、10月27日に投開票される衆議院選挙。9日の解散ですでに事実上の選挙戦に入っていますが、11日、選挙運動で使ういわゆる「七つ道具」が県庁で披露されました。披露された「選挙の七つ道具」は選挙カーに掲示する表示板や街頭演説をする際に着用する腕章などで、公職選挙法に基づいて選挙管理委員会が候補者に配ります。石川県選挙管理委員会 野見佳賢 書記長「選挙運動に必要な道具がそろいましたので各陣営には公