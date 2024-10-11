◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第３戦日本オープン第２日（１１日、埼玉・東京ＧＣ＝７２５１ヤード、パー７０）首位と７打差の１０位から出た木下稜介（ハートランド）が６バーディー、３ボギーの６７で回り、通算３アンダーの１打差３位に浮上した。「アイアンショットが特に良かった」とうなずいた。前半はティーショットが安定せず、ラフからのショットも多かったが、２つ伸ばして折り返し。「こういうセッティ