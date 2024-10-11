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筧美和子、熱愛報道のお相手に言及「自転車でちょろちょろしてる」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 筧美和子が9日深夜のラジオで、熱愛報道の相手について語った
  • 「『社長』って書かれてたけど、全然、もっとカジュアルな」と言及
  • 「自転車でちょろちょろしてるような人です」と週刊誌記事を補足した
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