サッカー元日本代表本田圭佑（38）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。10日（日本時間11日）に行われたサッカー日本代表の26年W杯北中米大会アジア最終予選サウジアラビア戦の日程を勘違いし、リアルタイムで見られなかったことを明かした。本田は「日本VSサウジ戦、日にち勘違いしてた」と試合を見逃したことを激白。泣き顔の絵文字を添えて無念の思いを示しつつ、ハッシュタグでは「でもおめでとう」と気丈にふるまっ