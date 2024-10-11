俳優前山剛久（33）が11日、自身TikTokを更新。投稿1発目のショート動画「盗撮男」に続き「不倫され男」を演じた。前山は第1弾で「証拠映像（1）盗撮魔にずっと付いてこられてエレベーター乗って来た時本当に終わったと思った…」とのキャプションが付いたショート動画をアップ。この日アップしたのは「不倫され男」で「旦那が出張中に旦那の部下と寂しくて寝たことがバレました…どうしよう…w」との説明があった。動画内で