1996年生まれの男性芸能人は誰が人気なのでしょうか。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』による「1996年生まれの芸能人人気ランキング」によると、「横浜流星」さんが1位に選ばれたそうです。【写真】1996年生まれの男性芸能人で人気1位の横浜流星さん同社は、一都三県在住の10〜60代男女4400人を対象に実