連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK）を彩ったジャズナンバーやクリスマスに聴きたい名曲の数々を楽しむ二夜連続コンサートが、2024年12月24日（火）25日（水）大阪・新歌舞伎座にて開催される。 演出は、ドラマの音楽監督を務めた米米CLUBメンバーの金子隆博。金子率いるトップミュージシャン「カムカム"トラッド"ジャズバンド」に、ドラマでナレーションを担当した俳優・歌手として大