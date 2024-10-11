11日午後、ソウル江南（カンナム）区現代百貨店狎鴎亭（アックジョン）本店にて、イタリアのラグジュアリーファッションブランド「AGNONA」のイベントが行われ、女優のコ・ヒョンジョンが出席した。・コ・ヒョンジョン＆リョウンら新ドラマ「ナミブ」出演決定！GHOST9 イ・ジヌも息子役に抜擢・コ・ヒョンジョン、グラビアでユニークな魅力を披露…指先から伝わる美しさ