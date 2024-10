11日、WHIBが「Golden Wave in Tokyo」に出席するため、金浦(キンポ)国際空港を通じて日本に出国した。「Golden Wave in Tokyo」は10月12日と13日の2日間、東京武蔵野の森総合スポーツプラザで開催される。・IVE、CRAVITY、ソン・シギョンほか5組を追加発表!総勢16組が10月「Golden Wave in Tokyo」に集結・WHIB、タイトル曲「Rush of Joy」MVを公開…シックでファンキーな雰囲気を表現